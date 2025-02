Ein gemieteter Lagerraum bietet Platz für alles, was nicht mehr in die Wohnung passt. Doch was gibt es bei der Wahl zu beachten?

Beim Hausbau war der Keller nicht mehr drin, die Mietwohnung platzt aus allen Nähten oder müssen die Möbel für einen Umzug zwischengelagert werden? Dann könnte Self Storage eine Lösung sein. Durch die zunehmende Urbanisierung und immer kleinere Wohnverhältnisse entscheiden sich einer aktuellen Marktanalyse zufolge immer mehr Menschen in Deutschland für die Miete eines Lagerraums.

Wie viel Lagerraum soll ich mieten?

Der optimale Standort

Kurze vs. lange Einlagerung

Sicherheit und Versicherungen

Sitzgarnitur und Schrank - und fertig war in den 70er-Jahren das Wohnzimmer. Doch dann eröffnete das erste IKEA-Möbelhaus in Deutschland.

Kosten variieren je nach Größe und Region

Eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) von 2022 verdeutlicht, dass Self Storage praktische Lagermöglichkeiten bietet, jedoch oft hohe Kosten verursacht. So lag der Quadratmeterpreis bei kleinen Räumen (ein bis drei Quadratmeter) im Schnitt monatlich bei 30 Euro, während größere Räume (sieben bis zwölf Quadratmeter) mit rund 22 Euro pro Quadratmeter günstiger waren. Regionale Preisunterschiede waren erheblich: Ein fünf Quadratmeter großer Raum desselben Anbieters kostete zum Beispiel in Berlin 94 Euro, in Frankfurt am Main 151 Euro pro Monat.