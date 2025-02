Stützräder sind kleine Räder, die rechts und links am Hinterrad eines Fahrrads montiert werden. Sie verhindern, dass das Fahrrad beim Fahren umkippt. Die Experten von ADFC und ADAC raten von Stützrädern ab. Sie stammen aus der Zeit, als es noch keine Laufräder für Kinder gab. Wenn an einem Rad Stützräder montiert sind, verlassen sich Kinder darauf und lernen dadurch nicht, das Gleichgewicht zu halten. Zudem können Stützräder leicht an Hindernissen hängenbleiben und sind somit eine Unfallgefahr. Nur für Kinder, die Gleichgewichtsstörungen haben, sind Stützräder eine Option.