Wie eine gesunde Ernährung Langlebigkeit fördern kann

Was die Ernährung angeht, fasst Andreas Michalsen die Studienlage so zusammen: "So natürlich und vegetarisch wie möglich, Zucker und Proteine reduzieren , beziehungsweise letztere ab dem 65. Lebensjahr erhöhen". Wie hoch die Menge an Proteinen sein soll, hänge von der Lebensphase ab, in der man gerade ist: "Ganz junge und ältere Menschen brauchen mehr. In der mittleren Lebensphase allerdings ist der Proteinbedarf geringer."