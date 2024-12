Trinkmahlzeit lässt Blutzuckerspiegel rasch ansteigen

Versteckter Zucker in Liquid Food

Oftmals stecken in Trinkmahlzeiten versteckte Zucker, in der Zutatenliste erkennbar an den Bezeichnungen Maltodextrin, Glucose oder Saccharose sowie generell an Stoffen, die auf -ose enden. Lactose, also Milchzucker, kommt in Trinkmahlzeiten vor, die Milch enthalten.