Als Erfinder des Weltmaultaschentages gilt Kommunikationswissenschaftler, Honorarprofessor und Maultaschenblogger Volker Klenk. 2019 hat er diesen Feiertag offiziell ins Leben gerufen. "Diese Entscheidung war überfällig", sagt er. Es gebe so viele lustige, hintergründige und wertvolle Jahres- und Anlasstage. "Der Weltmaultaschentag fehlte in diesem illustren Kreis. Kein anderer Tag im Jahr vereint die Schwaben auf aller Welt so wie der Weltmaultaschentag", so Klenk.



Da der Gründonnerstag früher traditionell der Tag war, an dem die meisten Maultaschen in den Familien hergestellt wurden, fällt der Weltmaultaschentag seit 2019 jährlich mit dem Gründonnerstag zusammen.