Meta AI: So schützen Sie Ihre Daten auf Facebook und Instagram

In den USA hat der Konzern von Mark Zuckerberg Meta AI bereits 2023 an den Start gebracht. In der EU hatten strengere Datenschutz-Vorschriften und massive Kritik von Organisationen dagegen zu Verzögerungen geführt. In einer Entscheidung des Europäischen Datenschutzausschusses von Dezember sieht Meta nun aber die Bestätigung, dass der Ansatz des Konzerns rechtlich zulässig ist.