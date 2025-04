Microjobs sprechen in der Regel Menschen mit geringem Einkommen an. Auf Internetplattformen werden kleine Jobs angeboten, die ohne viel Aufwand von zu Hause aus erledigt werden können, zum Beispiel gegen Bezahlung an Umfragen teilzunehmen oder Produkte zu testen. Die Aufgaben können flexibel an den eigenen Zeitplan angepasst und bei Bedarf pausiert werden. Der Start ins Microjobbing erfolgt ohne bürokratischen Aufwand oder Einarbeitung. Es reicht meistens, eine App herunterzuladen.