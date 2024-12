Gerade an Feiertagen bleiben häufig Reste vom Essen übrig. Wie erwärmt man welche Reste am besten? Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein gibt Tipps.

Die Mikrowelle hat in vielen Haushalten ihren festen Platz. Sie erwärmt Essen in Rekordzeit, taut Tiefgefrorenes auf und ermöglicht unkompliziertes Kochen. Doch noch immer ranken sich Mythen um den schnellen Küchenhelfer. Was ist dran an vermeintlich zerstörten Vitaminen oder schädlicher Strahlung? Wir nehmen die bekanntesten Mythen unter die Lupe.