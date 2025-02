Hausstaubmilben ernähren sich von menschlichen Hautschuppen und sind als ganzjährige Allergieauslöser bekannt. Die Milbenallergene befinden sich vor allem im Milbenkot aber auch in den Milbenkörpern. Im Herbst und Winter sind die allergischen Reaktionen meist stärker, da die meisten Hausstaubmilben in dieser Zeit durch die warme und trockene Heizungsluft in unseren Innenräumen absterben. Die Kotbällchen und die Milbenkörper zerfallen nach dem Austrocknen in kleine Teilchen, die sich dann mit dem Hausstaub verbinden und immer wieder aufgewirbelt werden können.Quelle: Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V., DAAB