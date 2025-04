Ein Miniteich fasst in der Regel 20 bis 70 Liter Inhalt und ist einfach zu bauen. Mit etwa 20 Euro Materialkosten kann man ihn günstig selbst herstellen. Sein Nutzen aber ist unbezahlbar. Denn in vielen Regionen fehlen kleine Wasserstellen - der Lebensraum vieler Insekten , die inzwischen selten geworden sind.

Auch in aufgeräumten Gärten gibt es solche kleinen Wasserstellen kaum noch. Dagegen leben in vielen Gartenteichen Fische - die natürlichen Feinde von Insekten und Amphibien. Ein Miniteich lohnt sich auch ohne Garten. Auf Terrasse oder Balkon sieht er genauso schön aus und ist eine echte Hilfe im Kampf gegen das Artensterben

Artenschützer Christian Ehrlich erklärt, worauf es bei einem Miniteich ankommt und was man beim Anlegen beachten muss.

Miniteiche sind einfach zu bauen

Der Bau eines Miniteiches ist simpel. Am günstigsten ist ein Mörtelfass aus Kunststoff als Basis für den Teich. Das gibt es in verschiedenen Größen im Baumarkt. Der schwarze Kunststoff kann mit einer Schilf- oder Weidenmatte umwickelt werden. Auch die ist meist als Sichtschutz im Baumarkt erhältlich.

In das Fass werden dann Pflanzkörbe gestellt. Auch die gibt es im Baumarkt, Gartencenter oder Fachhandel für Teichbedarf. Mit Hilfe von Kabelbindern werden die Pflanzkörbe befestigt. Da ein gefüllter Miniteich sehr schwer wird, sollte er auf einem Brett mit Rollen befestigt werden.

So wird ein Miniteich bepflanzt

Am besten nimmt man Ableger aus einem Gartenteich, denn mit denen ziehen gleich die ersten Bewohner ein. Dazu gehören kleine Schnecken, Bachflohkrebse, Wasserflöhe und viele Mikroorganismen, die das eingefüllte Leitungswasser in ein biologisch aktives Wasser umwandeln.

Herrliches Wetter, Frühlingssonne über Deutschland. Was wohl die meisten Menschen freut, bringt viele Insekten aktuell in eine dramatische Lage.

Miniteich als Lebensraum für Insekten

Innerhalb weniger Wochen wachsen die Ableger stark und verwandeln das Plastikgefäß in ein echtes Biotop. Die vielen Pflanzen klären das Wasser und sorgen für einen vergleichsweise hohen Sauerstoffgehalt im Wasser. Ohne den könnten beispielsweise die Insektenlarven nicht überleben.

In den fertigen Miniteich wird zuletzt noch eine Ausstiegshilfe für Insekten und kleine Tiere gelegt. Ideal ist ein moosbewachsener Ast oder ein Stein. Dieser muss rau genug sein, sodass sich hereingefallene Kleinlebewesen selbst aus dem Teich retten können.

Insekten trinken in erster Linie von saugenden Materialien und nicht so gerne direkt aus stehendem Wasser. Daher sind Holz, Stein und vor allem Moos ideal. Wichtig ist vor allem bei größeren Miniteichen, die Statik des Balkons zu klären. Bei Mietwohnungen sollte zudem die schriftliche Zustimmung des Vermieters eingeholt werden.

Wer wohnt im Miniteich?

Andere Tiere wie beispielsweise Molche brauchen länger zu Besiedelung. Sie alle nutzen die kleinen Teiche als Kinderstube. Hier wachsen also ihre Larven auf. Übrigens fressen Libellen- oder Molchlarven unter anderem Mückenlarven, sodass es zu keiner Invasion kommt.

Zusätzlich finden sich oft Insekten am Miniteich ein, die gar nicht an ein Wasserleben gebunden sind. Wildbienen, Hummeln oder Schmetterlinge nutzen die Wasserstellen als Tränke und finden darüber hinaus Nahrung an den blühenden Wasserpflanzen.