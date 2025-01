Seit Jahren seien die Tricksereien der Unternehmen bekannt und nichts passiere, bedauern Verbraucherschützer. In anderen Ländern sei man weiter: In Frankreich werden Mogelpackungen durch einen Hinweis am Regal gekennzeichnet. In Brasilien müssen die alte und neue Füllmenge sowie die prozentuale Reduzierung deutlich auf der Verpackung stehen. Eine ähnliche Kennzeichnungspflicht könnte auch hierzulande versteckten Preiserhöhungen durch Mogelpackungen ein Ende setzen.