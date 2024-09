Gelbe Tonne, Rest- oder Biomüll: So geht Mülltrennung

"Wir stellen fest, dass insbesondere in der gelben Tonne und im gelben Sack Sachen sind, die da nicht hineingehören," sagt Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. Dieser Teil landet dann später größtenteils in der Müllverbrennungsanlage. Axel Subklew von der Initiative Mülltrennung wirkt ergänzt: "Was uns Sorgen macht, sind Batterien und Elektro-Altgeräte mit verbauten Akkus. Die sorgen für Brandgefahr." Auch Vapes könnten in den Recyclinganlagen unmittelbar zu Bränden führen.