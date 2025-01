Die Geräte sollen nicht angewendet werden, wenn man eine akute Entzündung in der Halswirbelsäule hat, an neuronalen Ausfällen leidet, zum Beispiel in den Armen, oder ein Bandscheibenvorfall oder Schleudertrauma vorliegt, sagt Ramadani. Hier könnten Nackenstrecker die Symptomatik verschlimmern, denn die Halswirbelsäule ist sehr empfindlich, so der Physiotherapeut.