Immer mehr Deutsche handeln mit Aktien. Sehr einfach geht das mit sogenannten Neobrokern, Wertpapiervermittlern, die online ein Angebot an Wertpapieren zur Verfügung stellen.

Neobroker werben damit, rund um die Uhr vom PC oder Smartphone aus mit Aktien handeln zu können - angeblich auch gebührenfrei. Die Zielgruppe: junge Einsteiger. Längst haben sich die Plattformen fürs Investieren an der Börse etabliert.

Theodora Both vom studentischen Berliner Börsenkreis e.V. überrascht das nicht. Sie hat selbst gute Erfahrungen damit gemacht. Die Einstiegshürde bei Neobrokern sei gering, so Both.