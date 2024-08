Neurodermitis bei Babys und Kindern richtig behandeln

ein kind zeigt am donnerstag (22.10.2009) in der kinderklinik in koeln seine mit neurodermitis befallenen koerperpartien. fast 20 jahre nach ihrer entwicklung kommt mitte november 2009 eine neue salbe gegen die weit verbreitete hautkrankheit auf den markt. die in drei studien klinisch getestete salbe sei ohne cortison weitgehend nebenwirkungsfrei, sagte eine sprecherin der herstellerfirma regeneratio pharma (remscheid) der dpa.

Quelle: dpa