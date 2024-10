Notfallordner anlegen: Wichtige Dokumente für den Notfall

Wichtig ist es auch, seine Wünsche und Entscheidungen für den eigenen digitalen Nachlass zu formulieren. Also: Wie soll es mit Ihren Online-Konten weitergehen, wenn Sie sich selbst nicht mehr darum kümmern können? In den Notfallordner sollte deshalb auch eine Übersicht über E-Mail-Konten, Social-Media-Accounts und andere digitale Daten, zusammen mit Hinweisen, was damit in welchem Fall passieren soll.