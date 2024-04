Öko-Test: Fruchtriegel sind keine gesunden Snacks für Kinder

Speziell für Kinder ab einem Jahr werden Fruchtschnitten mit bunten und ansprechenden Designs beworben. Bei Eltern sind die fruchtigen Riegel beliebt. Aber sind sie wirklich so unbedenklich? Und gibt es Qualitätsunterschiede zwischen teuren und günstigeren Produkten?

Ob auf dem Spielplatz, beim Ausflug oder einfach nur als kleiner Snack zwischendurch: Eltern bieten Kindern gerne Fruchtriegel an. Leider ist die vermeintlich gesunde Alternative aber nicht besser als Süßigkeiten. Zu diesem Ergebnis kommt Öko-Test in seiner Mai-Ausgabe. Zwölf Riegel, darunter elf Bio-Produkte , wurden getestet. Das Ergebnis ist erschreckend: Alle Riegel kassierten Abwertungen für zu viel Zucker . Einige enthielten zusätzlich Schimmelpilzgifte oder Schwermetalle.

Öko-Test: Blei und zu viel Zucker

Das einzige konventionelle Produkt im Test - der Fruchtriegel Apfel-Banane von Bebivita - ist mit der Note "ungenügend" komplett durchgefallen. Unter anderem lag das an einer erhöhten Menge an potenziell nervenschädlichem Blei und zugesetztem Eisen. Blei reichert sich im Körper an und könne gerade bei Kindern zu einer Schädigung des Nervensystems führen, erklärte Öko-Test.