Ein klassischer Streitfall, der auf dem Tisch der Schlichtungsstelle für Versicherungen landet: Ein Unternehmen kündigt einen Vertrag, der Versicherungsnehmer gibt an, die Kündigung sei nicht bei ihm angekommen.

Wann wird die Ombudsfrau aktiv?

Damit ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden kann, muss der Verbraucher sich zunächst beim Versicherer melden. Ist der Verbraucher mit der Reaktion des Versicherers nicht einverstanden, kann er sich an die Verbraucherschlichtungsstelle wenden, sagt Kessa-Wulf.

Der Antrag kann per Mail, Post oder über die Homepage des Vereins direkt gestellt werden. Darin müssen unter anderem Personendaten des Versicherungsnehmers, sein Schriftwechsel mit dem Versicherer und das Ziel der Beschwerde enthalten sein.

Das Amt der Ombudsperson

Für das Amt müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden: Die Ombudsperson muss für das Richteramt qualifiziert sein und Erfahrungen in Versicherungsangelegenheiten vorweisen. Sie darf in den letzten drei Jahren vor Antritt des Amtes "nicht hauptberuflich für ein Versicherungsunternehmen, eine Interessenvertretung der Branche oder ihrer Mitarbeiter und nicht als Versicherungsvermittler oder -berater tätig gewesen sein".

Wie läuft das Schlichtungsverfahren ab?

