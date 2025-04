Krimi, Komödie und Bücher für Kinder: Journalistin und Buchbloggerin Gesa Wegeng hat Buchempfehlungen für die bevorstehenden Osterfeiertage. 11.04.2025 | 7:34 min

Wenn alle Eier gefunden wurden und die Osternester längst geplündert sind - ist das nicht der perfekte Moment für ein bisschen Lesezeit? Hier finden Sie Buchempfehlungen für die ganze Familie, die auch für die Zeit nach Ostern geeignet sind.

"Sommer ohne Plan" von Johanna Swanberg

Lange hat Cassi nach dem Motto gelebt "Vier Stunden Schlaf müssen reichen". Sie hat im Job gepowert, war immer für ihre Freunde da. Das war die alte Cassi, die neue steckt im Burnout und will nur eines: ihre Ruhe. Also zieht sie in eine abgelegene Waldhütte. Doch dummerweise kommt bei ihren Nachbarn das Gerücht auf, dass Cassi eine Art Selbsthilfe-Guru sei. Viele wollen ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Und Cassi? Die verpasst die Chance, das Missverständnis aufzuklären und spielt dann einfach mit.

Dieses Debüt macht große Freude. Die Geschichte ist originell, warmherzig und stellenweise auch richtig lustig. Ein Buch zum Wohlfühlen und Gernhaben.

"Ein ungezähmtes Tier" von Joël Dicker

Sophie und Arpad führen ein Leben im Luxus. Sie wohnen in einer Glasvilla am Waldrand und haben alles, was man sich für Geld kaufen kann. Wie gerne würde der Polizist Greg mit ihnen tauschen, vor allem mit Arpad, denn Greg verliebt sich in Sophie. Sein Begehren ist so stark, dass er dabei einige Grenzen überschreitet. Als Greg bei einer seiner Aktionen erfährt, dass Arpad anscheinend in kriminellen Machenschaften verstrickt ist, steckt er in einer Zwickmühle. Denn wie soll Greg dem nachgehen, wenn er sich doch selbst strafbar gemacht hat?

Ein raffinierter Diamantenraub, ein schillerndes Paar und jede Menge Geheimnisse - das erwartet Sie im neuen Roman von Bestsellerautor Joël Dicker. Einmal angefangen, lässt sich dieses Buch kaum aus der Hand legen.

"Sonnenhang" von Kathrin Weßling

Erwachsen werden, einen Job und den richtigen Partner finden - und dann irgendwann ein Baby bekommen. Sollte es so nicht laufen? Zumindest war dies der Plan von Katharina. Doch dann erfährt sie, dass sie keine Kinder bekommen kann. Ihr Lebensplan zerbricht. Als in der Seniorenresidenz "Sonnenhang" ein Ehrenamt zu vergeben ist, bewirbt sie sich spontan. Ausgerechnet hier fühlt sie plötzlich echte Verbundenheit und hat den Mut, sich neuen Lebensentwürfen zu öffnen.

Kathrin Weßling hat ein Buch geschrieben, das zutiefst berührt, ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Es ist ein aufrichtiger und auch humorvoller Text über zerbrochene Lebensentwürfe, Einsamkeit, Freundschaft und das Frausein.

"Detektivagentur Christie & Agatha - Ein Beweisstück verschwindet" von Pip Murphy

Christie und Agatha sind Zwillinge und könnten nicht unterschiedlicher sein. Christie ist wild und selbstbewusst, interessiert sich für Wissenschaft. Agatha hingegen ist eher schüchtern und träumt davon, irgendwann mal Autorin zu werden. Als sie auf einer Teeparty aus Versehen eine wissenschaftliche Entdeckung isst, stürzen die Schwestern sich in ihren ersten Fall - und der wird richtig spannend.

Dies ist der gelungene Auftakt einer neuen Cozy-Crime-Reihe für Kinder. Aufgrund der einfachen Sprache und der großen Schrift ist dieses Buch durchaus für geübte Leseanfänger eignet.

"Kolossale Katastrophe" von Hannah Brückner

Juri freut sich sehr, als sein Papa ihn mit ins Dinosauriermuseum nimmt. Allerdings wird der Besuch so ganz anders als erwartet. Als der Wellensittich des Garderobiers seinen abendlichen Inspektionsflug macht, erschreckt sich Juri so heftig, dass er gegen das riesige Brachiosaurus-Skelett stößt. Plötzlich liegen die Knochen auf dem Boden und Juri möchte sich am liebsten in Luft auflösen. Oder sollte er doch lieber um Hilfe bitten?

Eine aufregende Geschichte mit starker Botschaft. Geeignet für Kinder ab 4 Jahre.

