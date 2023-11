Abstellgenehmigungen: Wie Pakete trotz Abwesenheit ankommen

Wie funktioniert die Abstellgenehmigung und welche Optionen gibt es?

Bei dem Service willigen Empfänger vor der Zustellung online ein, dass das Paket vor der Tür, auf der Terrasse oder in der Garage deponiert wird. Dafür bekommen sie vorher eine Paketankündigung per Mail oder Push-Nachricht. Wenn ein Kunde nicht zu Hause ist, hat er die Wahl zwischen mehreren Optionen :

Bei DPD kann er angeben, dass der Bote das Paket bei einem Paketshop, bei einem Nachbarn, an einem anderen Tag oder an einem Ablageort - etwa vor der Haustür - hinterlegen soll. Bei anderen Dienstleistern ist es genauso oder ähnlich.

Verspätete Briefe oder falsch abgelegte Pakete sorgen weiterhin für Ärger. Im ersten Halbjahr 2023 sind etwa 16.000 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur eingegangen. 08.07.2023 | 0:28 min

Was bringen die Möglichkeiten den Paket-Zulieferern?

Die Weihnachtszeit ist die stressigste Zeit für Paketboten. Michael Hofmann behält die Nerven als Christkind auf Rädern. 20.12.2022 | 6:07 min

Welche Risiken gibt es bei den Systemen?

Treppenhäuser beispielsweise seien nicht zu empfehlen, da hier verschiedene Personen Zugang haben. Sollte die Sendung gestohlen oder beschädigt werden, während sie unbeaufsichtigt am Ablageort liegt, ist die Paketfirma raus aus der Haftung. Der Verbraucher trägt also ein gewisses Risiko, wenn er in den Service einwilligt. Nach Angaben verschiedener Paketfirmen kommt es aber nur in Einzelfällen vor, dass Kunden sich melden, weil das Paket nicht auffindbar sei.