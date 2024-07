Durch passives Einkommen Geld verdienen - und versteuern?

Geld verdienen, ohne aktiv arbeiten zu müssen - dafür wird im Internet mit verschiedenen Beispielen geworben: Affiliate-Marketing, also Provisionen aus dem Geschäft mit Werbepartnern in den sozialen Netzwerken, Taschenkalender oder Geburtstagskarten designen und online verkaufen, Garagen vermieten oder am Kapitalmarkt investieren. Das verdiente Geld komplett behalten, geht aber nicht. Wie jedes Einkommen muss auch das passive versteuert werden.