Pfingstrosen: Schon im Herbst pflanzen und richtig pflegen

Alle Pfingstrosen-Arten gehören zur Gattung Paeonia - daher auch der deutsche Name Päonien. Sie enthalten in allen Pflanzenteilen giftige Substanzen. Das ist der Grund für das Fehlen von Fressfeinden. Seit alters her wurden und werden die Wurzeln vieler Arten auch medizinisch eingesetzt, unter anderem gegen Gicht, Frauenleiden und Epilepsie.