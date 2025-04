Ergibt es also Sinn, eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen, bevor man pflegebedürftig wird? Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist skeptisch. Pflegezusatzversicherungen seien relativ teuer und deckten im Versicherungsfall ohnehin nicht alle Kosten. Denn das, was am Ende ausgezahlt werde, reiche bei den weiter steigenden Kosten oft nicht aus.

Kinder zahlen nicht automatisch für Ihre Eltern

Steigende Beiträge ohne Leistungsanpassung

Versicherung als Vermögensschutz

Varianten der Pflegezusatzversicherung

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt, doch es fehlt an Fachkräften in Pflegeheimen. Die Folge: Freie Betten dürfen nicht belegt werden und die Wartelisten werden immer länger. Ein Besuch in einer Pflegeeinrichtung in Thüringen.

