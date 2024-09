Pilze züchten: Darauf sollten Sie bei Pilzzuchtsets achten

Brennnesseln meiden, Buchen suchen - behauptet der Volksmund. Was ist dran? Wer im Wald nach Pilzen sucht, sollte tatsächlich nach Bäumen Ausschau halten. So wachsen Pilze selten in der Nähe von Brombeersträuchern, Brennnesseln und Springkraut. Buchen, Moose oder Nadelbäume dagegen können Hinweise auf Pfifferlinge, Steinpilze und Co. sein.