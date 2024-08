Brandgefährlich? Wie man mit Lithium-Ionen-Akkus umgeht

Fast jeder hat sie zu Hause oder mit dem Handy in der Hosentasche: Die Rede ist von Lithium-Ionen-Akkus. In den USA hat ein Hund auf einem herumgekaut, genauer auf einer Powerbank - und dabei ein Haus in Flammen gesteckt. Aber so mancher Akku kann auch von sich aus schon eine Gefahr sein. Fragen und Antworten.