QR-Codes sind in vielen Bereichen des Alltags praktische Helfer: Ob im öffentlichen Nahverkehr, beim Online-Banking oder an Parkautomaten - ein schneller Scan genügt, um eine Webseite aufzurufen, eine Zahlung vorzunehmen oder eine Anmeldung zu bestätigen. Doch genau hier setzen Betrüger an. Immer mehr Fälle von sogenanntem "Quishing" werden bekannt.

"Quishing": Datenklau per Smartphone

So schützen Sie sich vor Betrug mit QR-Codes

Abzocke an Parkautomaten und Ladesäulen

QR ist das Kürzel für "", also "schnelle Antwort". Damit ist gemeint, dass man komplexe Informationen so verkürzt darstellt, dass sie schnell abgerufen werden können. Nach demselben Prinzip funktionieren Barcodes oder Strichcodes.Mit QR-Codes können Nutzer so zu verschiedenen Inhalten geführt werden. Beispielsweise während der Corona-Pandemie dienten QR-Codes zum Nachweis eines Corona-Tests oder einer Schutzimpfung.Quelle: Bertelsmann-Stiftung

Betrug in der Bahn oder per falschem Strafzettel

In der Düsseldorfer Rheinbahn brachten Unbekannte ein Plakat für ein Fake-Gewinnspiel an - Teilnehmer sollten per QR-Code ihre Daten preisgeben. Auch gefälschte Strafzettel können zur Falle werden: Denn dass einige Städte das Bezahlen von Strafzetteln per QR-Code anbieten, nutzen auch hier Kriminelle für sich, indem sie falsche Strafzettel mit manipulierten Codes an parkenden Autos anbringen. So geschehen in Berlin, berichten Verbraucherschützer.