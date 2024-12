An den Weihnachtstagen und an Silvester wird in vielen Haushalten der Raclette-Grill wieder hervorgekramt. Etwa ein Viertel der Menschen in Deutschland setzt laut einer Statista-Umfrage an Weihnachten nicht auf Kartoffelsalat, Gänsebraten oder Fondue, sondern bereitet sich das Festtagsessen am Raclette-Grill selbst zu.