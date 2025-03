Wer dem Rasen zu viele Nährstoffe zuführt, erreicht das Gegenteil: Rasenflächen können sich erst gelb, dann braun verfärben und sterben am Ende ab. Man spricht in diesem Fall auch von "Verbrennungen". Diese entstehen beispielweise auch, wenn an manche Stellen zu viel Dünger gelangt.



Beim Einsatz von organischem Langzeitdünger ist durch die langsame Umsetzung von Nährstoffen eine Überdüngung kaum möglich, sofern die Herstellerangaben zur Dosierung beachtet werden.