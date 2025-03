Dieses Werkzeug brauchen Sie zum Reifenwechseln

Schritt für Schritt: So wechseln Sie die Reifen

Die Handbremse anziehen und ersten Gang einlegen oder den Automatik-Wählhebel in Stellung "P" bringen. Die Radkappe abziehen (soweit vorhanden) und die Radmuttern oder -bolzen zunächst mit etwa einer Viertelumdrehung lösen. Den Wagenheber an der korrekten Stelle des Unterbodens ansetzen. Dabei unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten, um Schäden zu vermeiden. Das Fahrzeug anschließend anheben, bis die Montagehöhe erreicht ist und die Radmuttern ganz abschrauben.

Das Rad abnehmen und die Position am Auto notieren (VR für vorne rechts, HR für hinten rechts und so weiter), dann unter das Fahrzeug legen. Vor dem Aufstecken des neuen Rades die Radauflageflächen mit einer Drahtbürste reinigen und einen Kontrollblick auf Bremsscheiben und Bremsbeläge werfen. Nun das neue Rad aufsetzen und alle Radmuttern handfest anschrauben. Anschließend das abgenommene Rad unter dem Fahrzeug hervorholen.

Das Auto nun so weit herunterlassen, dass der Reifen gerade am Boden aufsteht. Die Radmuttern über Kreuz mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Hier mit großer Sorgfalt vorgehen. Für Noträder sind oft spezielle Anzugsdrehmomente vorgeschrieben.

Tipps für die Reifenmontage

Manche Reifen sind laufrichtungsgebunden konstruiert. "Man erkennt das an einem Pfeil an der Reifenflanke, der die Rotationsrichtung anzeigt. Sie dürfen nur in der angezeigten Rollrichtung montiert werden", so Katharina Lucà.