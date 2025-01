Einzahlungen dem Alter anpassen

Dabei stelle sich aber auch die Frage, was man sich leisten kann und will. Welche Summe es am Ende auch ist - es lohne sich auf jeden Fall immer, Geld einzuzahlen, so Sulilatu. Man solle nicht die Flinte ins Korn werfen, immerhin seien es mit 40 noch über 20 Jahre bis zur Rente.