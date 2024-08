Risikolebensversicherung abschließen: Wann ist es sinnvoll?

Die Versicherung empfiehlt sich besonders für Familien mit Kindern, in denen ein Partner maßgeblich für den Lebensunterhalt verantwortlich ist. Auch für alleinerziehende Eltern ist sie eine gute Möglichkeit, um die Kinder abzusichern. Diese werden als Begünstigte in den Vertrag aufgenommen, sodass sie die Versicherungssumme erhalten. Bei Minderjährigen sollte man zusätzlich einen Vormund bestimmen. Also jemanden, der sich im Todesfall um die Kinder kümmern wird.