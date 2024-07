Digitale Vermögensverwaltung: Was ist ein Robo-Advisor?

Auf Grundlage der Antworten der Anleger*innen bietet der Robo-Advisor ein Portfolio an. Er sucht in der Regel aus einer Reihe von Standard-Depots des Anbieters das aus, was am besten zum Profil der Anleger*innen passen soll.



In der Regel gilt hier: Je höher die Risikoneigung, desto höher der Aktienanteil. Es kann auch vorkommen, dass der Robo-Advisor kein Angebot machen kann, weil die individuelle Kombination von Präferenzen nicht mit der angegebenen Risikoaffinität zusammenpasst.