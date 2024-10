Schlaganfall: Warum auch junge Menschen betrofffen sind

Eine andere Ursache bei jungen Menschen ist ein angeborenes Loch in der Herzscheidewand, ein persistierendes Foramen ovale, kurz PFO. Das kleine Loch zwischen den Vorhöfen tritt häufig auf und ist in der Regel ungefährlich. In seltenen Fällen bilden sich daran Blutgerinnsel , die über den Blutstrom bis in das Gehirn gelangen und dort ein Blutgefäß verschließen können.