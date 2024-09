Kreuzotter, Ringelnatter und Co.: Schlangen im Garten

Eine weitere ungiftige Schlangenart, die am Wasser lebt, ist die maximal einen Meter lange Würfelnatter. In großen Teilen Deutschlands ist sie nahezu ausgerottet, sie wird daher stellenweise wieder angesiedelt. Zu finden ist sie vor allem noch in Rheinland-Pfalz an den Nebenflüssen von Lahn, Mosel und Rhein sowie an der Elbe in Sachsen . Sie ist tagaktiv, liebt sonnige, steinige Ufer und frisst in erster Linie kleine Fische.