Wer für Schönheitsreparaturen verantwortlich ist

Starre Fristen bei Schönheitsreparaturen

Klauseln, die Mieter verpflichten Schönheitsreparaturen in festen Zeitabständen durchzuführen, sind oft unwirksam. Eine weitverbreitete Formulierung ist, dass Schönheitsreparaturen in Küche, Bad und WC alle drei Jahre, in den übrigen Räumen alle fünf Jahre durchzuführen sind. Die Notwendigkeit von Schönheitsreparaturen muss vom tatsächlichen Zustand der Wohnung abhängen. Durch Zusätze wie "in der Regel" ist die Klausel aber unter Umständen wirksam.