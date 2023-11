Mit der Bonify-App die Schufa-Kreditwürdigkeit überprüfen

Wie kreditwürdig bin ich? Die Schufa bietet jetzt eine App an, mit der Verbraucher ihre Bonität kostenlos und jederzeit abrufen können.

Claudia Krafczyk erklärt, wie die Schufa-Auskunft per Bonify-App funktioniert. 18.07.2023 | 6:24 min

Die Schufa steigt mit Bonify ins App-Geschäft ein. Verbraucher*innen können jetzt ihren Schufa-Basisscore kostenlos und jederzeit digital abrufen. Deutschlands größte Auskunftei will damit für mehr Transparenz sorgen. Die Schufa-Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz sagte bei der Pressekonferenz am Dienstag:

Noch im Laufe des Jahres sollen die bei der Schufa gespeicherten Daten, die zur Ermittlung der Bonität wichtig sind, über die Bonify-App verfügbar sein. Tanja Birkholz, Schufa-Vorstandschefin

Wer steckt hinter der Bonify-App?

Im Dezember 2022 hat die Schufa das Start-Up-Unternehmen Bonify mit 1,1 Millionen User*innen übernommen. Das deutsche Fintech-Unternehmen ist bereits seit Jahren am Markt und bietet mit der App nun die Überprüfung und Überwachung des eigenen Bonitäts-Scores an.

Woher hat Bonify seine Daten? Bisher stammen die Daten von Creditreform Boniversum, der zweitgrößten Auskunftei Deutschlands und damit dem stärksten Konkurrenten der Schufa. Auskunfteien sammeln von zahlreichen Unternehmen und Einzelpersonen kreditrelevante Informationen und verkaufen sie an ihre Mitglieder, zum Beispiel wie die Schufa an Banken, Handelsunternehmen oder Energieversorger.

In die App wird zunächst nur der Schufa-Basisscore integriert. Bezahldienstangebote wie Mieterauskunft oder IdentSafe sollen bis Ende des Jahres folgen.

Welche Ziele verfolgt die Schufa mit Bonify?

Die Schufa möchte mit der App jüngere Zielgruppen ansprechen.

Viele Menschen leben heute mit dem Handy in der Tasche und möchten nicht mehr darauf warten, bis die Post den Brief mit dem Schufa-Score bringt, sondern schnell und digital informiert werden. Tanja Panhans, Schufa-Pressesprecherin

Welchen Nutzen habe ich von der App?

Auf der App wird bereits der Score der Auskunftei Boniversum abgebildet. Dazu kommt nun der Schufa-Basisscore, der alle vier Wochen aktualisiert wird.

Wie kann ich mich bei der App anmelden?

Für die Registrierung müssen der Personalausweis und ein Foto hochgeladen werden. Alternativ kann man auch seine Kontodaten freigeben. Umsätze können nur eingesehen werden, wenn die betreffende Person zugestimmt hat.

Erst nach der Freigabe werden weitere kostenlose Dienste angeboten, wie etwa die Vermittlung von Kreditverträgen oder Empfehlungen zur Verbesserung der individuellen Bonität.

Was die Schufa über Sie weiß Die Wirtschaftsauskunftei Schufa hat Daten von rund 68 Million Menschen gespeichert. Das passiert oft unbemerkt. Denn bei vielen Verträgen mit einer Bank, einem Mobilfunkanbieter oder einem Energieversorger, muss zusätzlich auch die Schufa-Klausel unterschrieben werden.



Damit erhält die Schufa die Erlaubnis, Auskünfte an das Unternehmen weiterzuleiten. Sie erfährt so, wie es um Ihre Zahlungsmoral bestellt ist, ob Sie Kredite pünktlich abbezahlt haben und wie gut Sie Rechnungen begleichen. Ein Algorithmus ermittelt daraus eine Zahl, den Schufa-Score.

Die Freigabe sollte gut überlegt werden, weil es sich um sensible Daten handelt. Bonify kennt dann das Einkommen, wie und wofür Geld ausgegeben wird und ob Rechnungen pünktlich bezahlt werden.

Schufa-Chefin Birkholz versuchte bei der Pressekonferenz Kritik etwa zu möglichen Datenverknüpfungen zu zerstreuen:

"Auch bei der Identifikation über das Konto und Einwilligung zum Kontoeinblick durch Bonify gilt: Die Schufa hat keine Zugriffsmöglichkeiten, die Nutzerinnen und Nutzer befinden sich in einem geschützten Raum." Und weiter:

Ohne explizite Einwilligung fließen keine Daten von der Schufa zu Bonify und umgekehrt. Tanja Birkholz, Schufa-Vorstandschefin

Für wen eignet sich die App?

Die App lockt mit einem Rundum-Service-Paket. Wer zum Beispiel einen Kredit sucht, erhält über die App kostenlose, individuelle Angebote.

Im Hintergrund werden Vergleichsportale genutzt, die Formulare für eine Kreditanfrage automatisch ausfüllen können. Der App-Betreiber erhält eine Provision, wenn auch ein Vertrag Zustand kommt. Die Schufa verdient also bei jeder Vertragszusage indirekt mit.

"Wir haben kein Interesse daran den Marktplatz des Vermittlungsgeschäfts weiter auszubauen, sagte Schufa-Sprecherin Tanja Panhans. Für das Unternehmen Bonifiy sei die Vermittlung jedoch eine Einnahmequelle.

Was sagen Kritiker zur Bonify-App?

"Mit Einblick in Kontodaten würde die Schufa noch mächtiger werden, als sie es ohnehin schon ist", kritisierte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

In der Petition "Finger weg von meinem Konto!" fordern Finanzwende und die Kampagnenorganisation Campact: "Die Schufa soll jeglichen Plänen, an die Kontoinformationen Dritter zu gelangen, eine klare Absage erteilen - ob per Bonify oder bei zukünftigen Projekten."

Kann ich auch weiterhin ohne App eine Eigenauskunft anfordern?

Eine Kopie der Daten, die die Schufa über eine Person gespeichert hat, können unter schufa.de kostenlos jederzeit von der betreffenden Person angefordert werden. Dazu ist sie nach Art. 15 DSGVO verpflichtet. Die Datenkopie muss innerhalb eines Monats zugesendet sein.

