Worauf achten beim Ranzenkauf? Gewicht, Preis und Design

Der erste Schritt ist der Weg ins Geschäft. Online zu kaufen bietet sich beim Schulranzen nicht an, weil das Kind ihn auf jeden Fall vorher anprobieren sollte. Gewicht, Größe und Polsterung des Ranzens sollten auf den Rücken des Kindes abgestimmt sein. Am besten probieren Kinder den Ranzen einmal im T-Shirt und einmal mit Jacke an, um sicherzugehen, dass er zu jeder Jahreszeit gut sitzt.