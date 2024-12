Ein Leben ohne Listen? Für manche scheinbar undenkbar. In den sozialen Medien outen sich viele Menschen als Listen-Junkies und zelebrieren das gute Gefühl, Punkte auf der Liste abhaken zu können. Es gibt zahlreiche Tipps, wie man eine ideale To-do-Liste schreibt. Zum Beispiel die "3-2-1-Regel". Danach kommen auf eine gute To-do-Liste drei Dinge, die am Tag unbedingt erledigt werden müssen, zwei Dinge, die optional erledigt werden können und eine Sache, auf die man sich am Ende des Tages freut.