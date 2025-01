Große Auswahl, schnelle Lieferung: Wenn es um Bücher geht, führt kein Weg an Thalia und Amazon vorbei. Aber sie sind nicht die einzigen, die am Buch verdienen.

Selfpublishing war lange Zeit verpönt. Wer in Eigenregie sein Buch veröffentlicht, hat wahrscheinlich schlechtes Material, das kein Verlag herausbringen will, so die Annahme. Heute erfreut sich Selfpublishing wachsender Beliebtheit.