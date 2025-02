Was ist die SEPA-Lastschrift?

Verbraucherschutz beim Lastschriftverfahren

Bei der Zahlung per Lastschrift haben Kundinnen und Kunden umfangreiche Verbraucherrechte. "Sie können eine SEPA-Lastschrift innerhalb von acht Wochen nach der Abbuchung ohne Angabe von Gründen widerrufen", erklärt Bankenexpertin Beller. In der Regel gehe dies direkt im Online-Banking. Bei nicht autorisierten Abbuchungen hätten Kunden sogar 13 Monate Zeit, diese zu widerrufen. Dafür müsse man sich aber an seine Bank wenden, so Beller.