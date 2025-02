Zur Aufbewahrung nutzt man am besten einen Besteckkarton beziehungsweise eine Schmuckschatulle. Auch in Baumwolltücher eingewickelt bleibt das Silber länger schön. Je weniger es mit Luft in Berührung kommt, desto besser. Legt man Kreide neben das Silber, zieht diese die Feuchtigkeit in der Luft an. Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto länger hält das Silber. Auch Cent-Münzen können helfen: Das Kupfer reagiert früher mit dem Schwefelwasserstoff als Silber, sodass Schmuck oder Besteck länger verschont bleiben.Haushaltsexperte Bernd Glassl hat noch einen Tipp: Zimmer, in denen sich Menschen oder Haustiere nur selten und kurz aufhalten, seien zur Aufbewahrung von Silbergegenständen gut geeignet, da dann eher wenig Schwefelwasserstoff, der mit dem Silber reagiert, in die Innenraumluft gelangen sollte. Schwefelwasserstoff wird von Menschen und Tieren in die Luft abgegeben.