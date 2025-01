Der Helm verhindert Kopfverletzungen - auch wenn man nur am Anfängerhügel unterwegs ist. Der Schutz ist nicht nur bei eigenen Stürzen wichtig, sondern auch bei Kollisionen. In Deutschland gibt es zwar keine Helmpflicht, Helme gehören aber in allen Skigebieten mehr und mehr zum gewohnten Bild und werden von den meisten Skifahrenden getragen. In Österreich gibt es eine Helmpflicht für Kinder bis 15 Jahre, für Erwachsene gibt es sie nur in einzelnen österreichischen Bundesländern.