Die schöne neue Handywelt auf dem Mobile World Congress in Barcelona lässt einen schnell glauben: Nur wer bereit ist, über 1.000 Euro für ein Handy auszugeben, bekommt von allem das Beste, Neueste und Schönste. Wer aber genau weiß, was er will und unnütze Features weglässt, kann viel Geld sparen. Denn in der Mittelklasse ab 300 Euro gibt es auch in diesem Jahr viele gute Geräte. Auf einige Punkte sollte man aber achten.