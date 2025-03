Hautarzt Winfried Wischer aus Düsseldorf rät dringend dazu, Sonnencreme zu benutzen und warnt: "Die Haut vergisst nichts". Ungeschütztes Sonnenbaden könne Jahrzehnte später zu Hautkrebs führen. Das belegen auch Zahlen des Barmer-Arztreports . Wurde 2005 in Deutschland noch bei 189.000 Menschen schwarzer Hautkrebs diagnostiziert, waren es 2023 schon 417.000, also mehr als doppelt so viele Fälle. Beim weißen Hautkrebs hat sich die Zahl von 639.000 auf über 1,8 Millionen sogar nahezu verdreifacht.