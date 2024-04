Spargel: Zubereitung und Herkunft der Delikatesse

Mit nur 18 Kilokalorien pro 100 Gramm kann Spargel eine enorme gesunde Nährstoffdichte aufweisen. Für eine Portion rechnet man circa 500 Gramm, ungeschält. Darin befinden sich 7,5 Gramm Ballaststoffe, 1.015 Milligramm Kalium, 90 Milligramm Magnesium, 130 Milligramm Kalzium, 3,5 Milligramm Eisen und die Vitamine A, E, B1, B2, Folsäure, Niacin.



Die Kombination all dieser Vitalstoffe wirkt entwässernd, hält Bluthochdruck in Schach, reinigt Nieren und Darm und beugt Risiken in der Schwangerschaft und Stillzeit vor - eine Delikatesse für Mutter und Kind!