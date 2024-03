Mit der Split-Klimaanlage heizen und kühlen zugleich

Split-Klimaanlage : Mit festen Klimaanlagen Heizkosten sparen?

von Mario Shabaviz 09.03.2024 | 07:33 |

In Asien und Nordeuropa sind Split-Klimaanlagen auch die Heizung. Technik-YouTuber Schmitz hat das auch in seinem Eigenheim umgesetzt. Was er spart und wo die Nachteile liegen.