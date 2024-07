Fit werden nach Sportpause: So klappt die Rückkehr zum Sport

Stechende Schmerzen an der Ferse : Was bei gereizter Achillessehne zu tun ist

Vor allem Laufsportler kennen das: Nach längerer Trainingspause treten plötzlich Schmerzen in Fersennähe auf. Was sind die Ursachen und was hilft, wenn jeder Schritt zur Qual wird?

von Bianca Koch