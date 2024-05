Stalking: Wie Betroffene sich gegen Gewalt schützen können

Für das Jahr 2023 erfasste das Bundeskriminalamt laut jüngst veröffentlichter polizeilicher Kriminalstatistik über 23.000 Stalking-Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies knapp zehn Prozent mehr. Schätzungen zufolge liegt die tatsächliche Zahl noch viel höher: So soll es in Deutschland zwischen 300.000 und 800.000 Stalking-Fälle pro Jahr geben. Das zeigt: Stalking ist ein ernstzunehmendes Problem; auch aufgrund der schwerwiegenden, in manchen Fällen gar tödlichen Folgen für die Opfer

Stalking wurzelt oftmals in früherer Beziehung

Ursache des Stalkings ist in den meisten Fällen eine gescheiterte Beziehung. Laut Sandra Cegla, ehemalige Kriminalkommissarin und Stalking-Expertin, ist der Auslöser immer eine Kränkung, eine irgendwie geartete Zurückweisung: "Diese Kränkung ist so ein großer Schmerz für den Täter, dass er von der Kränkung nicht mehr ablassen kann. Die Stalking-Handlungen sind meistens die Handlungen, die er vollzieht, um sich selbst ein Gefühl von Kontrolle und von Macht zurückzuholen."

Mehrzahl der Täter ist männlich

Während grundsätzlich jeder Opfer von Stalking werden kann, zeigen Studien, dass rund 80 Prozent der Täter Männer sind. Vor diesem Hintergrund gebe es laut Sandra Cegla gewisse Muster, anhand derer Stalking-Potenzial erkannt werden könne. So würden Frauen, die Opfer von Stalking geworden sind, häufig davon berichten, dass es schon frühzeitig in der Beziehungsphase, in der noch keine Trennung im Raum gestanden habe, übermäßige Eifersucht und Kontrollversuche durch den Täter gegeben habe. Ein weiteres Kennzeichen sei ambivalentes Verhalten des Täters: In einem Moment sei dieser sehr zugewandt, im anderen abweisend.