Wie schaut der richtige Schutz gegen Zecken aus und warum ist er so wichtig?

So wurde der Zecken- und Mückenschutz im Labor geprüft

Getestet wurde im Labor mit der lästigen, südlichen Hausmücke und der Gelbfiebermücke, die neben Gelbfieber auch andere Viren übertragen kann. Sie kommt vor allem in tropischen Gebieten vor, aber auch auf den Urlaubsinseln Zypern und Madeira.

Bei den Zecken wurde die Wirkung des Sprays mit dem gemeinen Holzbock, der in Europa am weitesten verbreiteten Zeckenart, getestet. Die gute Nachricht: Die Blutsauger hatten kaum Erfolg - die Sprays hielten sie fern. Keines der zehn Kombiprodukte im Test fiel in diesem Prüfpunkt durch.