Einfach, trocken, schnell gewechselt - die klassische Einmalwindel ist bei der Baby-Hygiene der Standard. Allerdings: Windeln verursachen große Mengen Müll. Im Jahr 2022 entfielen laut Umweltbundesamt von den 14 Millionen Tonnen Hausmüll in Deutschland 1,9 Millionen Tonnen auf Hygieneabfälle. Für die erhebliche Menge seien vor allem Windeln verantwortlich, heißt es in einer Analyse von Siedlungsrestabfällen des Umweltbundesamtes: Allein ein einzelnes Baby verbrauche etwa 5.000 bis 6.000 Windeln, bis es trocken ist - in zwei bis drei Jahren komme so circa eine Tonne Müll pro Kind zusammen.